3日，現代汽車偕同起亞表示，由於缺乏半導體零組件，因此10月在美國的總銷售量年減4.1%。若換算成數量來看，僅賣掉近10.9萬輛汽車，至於2020年同期則售出約11.3萬輛。

以現代來說，上個月在美國的銷售量從近5.74萬輛少1%至5.67萬輛左右。同時，起亞也從近5.61萬輛大減7.2%至5.2萬輛附近。

不過，所幸現代的IONIQ 5全電能電動車、Palisade與Kona休旅車，以及起亞的Telluride與Sportage休旅車需求強勁，讓2021年前10個月的業績還可成長。

現代美國分公司也信心喊話，儘管長短料供應有問題，特別是晶片短缺現象仍然存在，但在客戶與集團努力下，2021年業績還是可創佳績。

不過，缺料事實無奈下，現代將2021年銷售目標從原估416萬輛，現在下修至400萬輛。而在2020年，現代在全世界共賣出374萬輛汽車。另外，起亞也預告，2021年預估的292萬輛業績目標，應該是無法達成了。

至於現代的豪車品牌Genesis，則未同時揭露在美國銷售現況。