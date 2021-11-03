美國疾病管制與預防中心（CDC） 主任周二批准5至11歲兒童普打輝瑞/BioNTech新冠疫苗，最快周三美國政府就能為該年齡層接種。

稍早前美國CDC專家小組一致表決通過這項舉措，並表示該年齡層接種新冠疫苗的好處大於風險。專家會議中討論最多的，是與接種疫苗相關的心臟炎症案例，雖然這是罕見的不良反應，但較容易發生在年輕男性身上。

此前美國食藥管理局（FDA）在上周五已經批准了緊急使用授權，同意為5至11歲兒童接種10微克劑量的輝瑞/BioNTech新冠疫苗，這是12歲以上施打劑量的三分之一。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在聲明中表示，我們知道數百萬父母非常想要讓孩子接種疫苗，根據專家決議，現在我們建議大約2800萬兒童接種新冠疫苗。

根據CDC提供的數據，每接種100萬針疫苗可預防80至226位5至11歲兒童住院。一旦獲得批准，美國大約有2800萬兒童將具有接種資格。

此前輝瑞和BioNTech出具臨床試驗數據指出，其新冠疫苗對5至11歲兒童預防新冠病毒的有效性達90.7%。

美國政府和輝瑞已經開始配發疫苗，為兒童普打新冠疫苖做準備。

輝瑞執行長Albert Bourla表示，輝瑞已經在周末和周一向數十個州出貨，「我們盡了洪荒之力，所以美國到處都能打到疫苖」。他並表示，美國政府已經訂購足以覆蓋所有美國兒童的新冠疫苗劑量，「美國政府向我們下了訂單，基本上涵蓋這個國家的每一個孩子，因此我們將備妥供應量，希望很多孩子都能受益」。