聯發科(2454)現階段最大焦點莫過於即將發表的旗艦5G SoC天璣2000，這也完全展現聯發科對高階旗艦市場的企圖心，等於和現階段高階主流高通再度正面交鋒，高通也預計在11月底~12月初年度技術高峰會登場，不排除同樣會推出殺手級產品，屆時雙方的競爭也勢必會更加激烈，不僅比效能、也比價格，法人也點出，高通2022年將更積極於台積電(2330)下訂4/6奈米製程，在晶圓因素減緩下，競爭回歸產品基本面，兩者在2022年的競爭將更白熱化。

近期受惠其在4G、物聯網和低階5G SoC具價格優勢，有利於聯發科下半年毛利率維持上升趨勢。以美金對台幣匯率1比28計算，聯發科預計第四季營收預估在1206億~1311億元之間，與前一季相比，約持平到下降8%，與去年相比，增加25%到36%。營業毛利率預估為47.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為25%±2%。用第四季營收預估的中位數計算，預期聯發科今年營收將較去年成長52%，毛利率也將達到46.4%，兩者皆優於三個月前營收成長超過45%，毛利率46%的看法。

聯發科競爭對手高通執行長近期曾提到，晶片短缺問題在進入明年上半年後將不復存在，由於2022年高通將更積極於台積電(2330)下訂4/6奈米製程，故恐使得高通和聯發科的競爭在2022年更將白熱化，也將回歸基本面。法人也預期，聯發科因具有較佳的定價，4G LTE市場的市占率將持續增加，而高通將更專注在蘋果業務和安卓旗艦型手機市場，預估聯發科在2021~2022年智慧型手機SoC及數據機(modem)的全球市占率將落於30%，然此市占率將較集中在主流和低階市場。

法人分析指出，2022年5G智慧型手機業務成長將由主流和低階產品驅動，相信此趨勢將延續下去，且在天璣700/800系列產品的充足供應下，有利於聯發科將持續保有主流市場的領先地位，儘管看到天璣1000系列的需求疲弱，但鑒於聯發科將於進入2022年上半年前調整產品組合，則將會降低衝擊風險。