新北市1名人妻小芳（化名）3年前嫁至雲林，婚後辭去工作相夫教子，不料今年3月丈夫突然抱回1名男嬰回家，並坦承是與小三所生，希望小芳幫忙照顧，崩潰的她最後為了家庭完整接受請求、暫時照顧孩子，沒想到小三得知後還暗酸她「X子越看越自卑」，她最後心死決定提告，法院判小三需賠54萬，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫在2018年結婚、育有1子，她婚後辭去工作、搬到雲林婆家做全職家庭主婦，不料今年3月丈夫卻突然帶回1名男嬰，丈夫直接表明男嬰是與其他女子所生，因為照顧男嬰的保姆辭職，而小三也不願照顧，因此才帶回家中請求小芳幫忙照顧。

小芳事後才發現，原來丈夫不但早已有外遇，還已將私生子納入戶籍中，她最後為了家庭完整與顧念舊情，竟答應丈夫「暫時」照顧孩子，但沒想到小三事後得知此事，非但未感謝她，甚至在臉書發文暗酸她「X子別偷看，越看越自卑」，她最後不甘心小三介入婚姻還如此囂張，決心與丈夫離婚並提告求償。

小芳向小三提告求償，主張她照顧私生子約5個月，依照行政院主計總處公布的2020年度雲林縣平均每人月消費支出約1.8萬元，計算後花費約9萬餘元，另外再求償100萬元精神慰撫金，共109萬，台北地院最後判須賠54萬餘元。