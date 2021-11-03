前立法院長王金平座車昨在新北市三重區被逼車，車內隨扈對民眾亮槍惹議。內政部長徐國勇表示，王金平當過5屆立法院長，也屬重要人士，而立法院本來較易產生民眾爭議，因此有安全維護上的必要，內政部就依法核准。

徐國勇指出，王金平當過5屆立法院長、10幾屆立法委員，大家知道立法院本來就會產生一些民眾的爭議，甚至有一些比較激進的，可能對不管是當立委、院長，可能都在安全維護上有必要，王金平擔任這麼久的立法院長，是重要人士，針對其安危提出申請，內政部就依法核准。

對於目前有8位「特定人士」申請維安耗費多少經費，徐國勇強調，內政部是警力調整，從保六警官做相關勤務調整，沒有特別編經費。

根據內政部最新提交報告顯示，國內目前共有29名警衛對象，其中21位是現任的中央政府院丶部級正副首長，還有8位被核定為「特定人士」。其中有4位是卸任的前副總統，分別為連戰丶蕭萬長丶呂秀蓮及吳敦義；另4位則是現任總統府祕書長李大維丶國安會祕書長顧立雄、前立法院長王金平、已故總統李登輝遺孀曾文惠。