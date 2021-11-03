黃士修表示，總統專機空軍一號出廠年份是1999年，時任行政院副院長的蔡總統追加預算的核四廠，動工年份也是1999年。（黃士修提供）

日前蔡英文總統於公投說明會主張，「核四設計過時、重啟要耗費十年」等言論，核四公投領銜人黃士修表示，總統專機空軍一號出廠年份是1999年，時任行政院副院長的蔡總統追加預算的核四廠，動工年份也是1999年，「總統專機和核四一樣是多家零件拼湊，難道您就敢搭？」

黃士修表示，總統專機採用波音公司737-8AR機型，按照反核的標準，乃多家零件拼湊，同型機還發生多次事故；核四廠採用奇異公司ABWR機組，按照國際的標準，專業分工施作，通過試運轉測試，經濟部在2014年8月20日公告，核四廠1號機已完成安檢，驗證符合安全設計規範要求，只是政黨輪替後，原能會在行政程序上怠惰拒審而未結案。

「學生已經交卷了，作答幾乎滿分，老師拒絕批改考卷也不上傳校務系統，害學生無法畢業。是學生的問題，還是老師的問題？」

黃士修指出，美國有近9成反應爐延役至60年，甚至有反應爐申請延役至80年，日本也重啟運轉超過40年的反應爐，從未有零件或燃料棒斷料的問題。美國Watts Bar核電廠2號機，1988年封存，2016年重啟，封存28年，仍然在2018年得到美國最佳電廠的獎項，相對新的核四廠ABWR機組，僅封存7年，重啟沒有問題。

另外，日本柏崎刈羽核電廠採用同型ABWR機組，從動工到運轉只需4年，台灣政府卻宣稱已蓋好的核四廠，重啟竟需要N＋7年，待過第一線的前核四廠長王伯輝指出，核四廠重啟，1號機一至兩年可供電、2號機三至四年可供電，何者較可信，顯而易見。

追加預算方面，核四廠1號機約花100多億元，2號機約花300多億元，加上緩衝空間保守估計，整座核四廠大約「5年500億」可商轉，每年提供200億度乾淨穩定電力，考慮與再生能源的價差，每年省下超過600億元替代成本，商轉5年就能賺回建廠成本。

黃士修說，當年的深澳電廠要花超過1000億元，而且整座燃煤電廠發電量，還小於核四廠一部機組。面對缺電、漲價、空污、國安等問題，我們相信民眾會在12月18日公投，做出務實的選擇。