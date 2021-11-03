35歲大陸女網前雙打世界球后彭帥，昨天深夜在微博無預警發文，提到她遭前大陸國務院副總理張高麗威逼誘騙不倫醜聞，兩人多次發生關係，就連張高麗的妻子也知情，此則消息震驚了外界，而之後此篇長文遭網路瘋傳，但最後被下架封鎖，讓大家留下了極大的疑惑。

彭帥是大陸湖南湘潭人，身高177公分，體重61公斤，在網壇最高單打世界排名為14，曾在澳網、溫網都闖進16強，美網更闖進過4強，而大家藉著我國好手謝淑薇的關係，更熟悉彭帥這位球員，她們兩度在大滿貫賽奪冠，分別是2013年溫網和2014年法網。

在2010年她曾來台贏得海碩盃女單冠軍，2013年於土耳其伊斯坦堡搶下WTA年終總決賽冠軍，首開亞洲人的先例，2014年2月時隨著和謝淑薇獲得杜哈公開賽冠軍，彭帥正式登上雙打世界第一寶座，聲勢如日中天。

但兩人14年後就拆夥，16年雖再度合體，2018年2月又宣布第三度拆夥，青少年時期就認識的她們因體能訓練師鬧翻，彭帥當時更在微博發文表示：「現在一切都結束了，不僅僅是球場，將近二十年的友情就停在這了！」傳兩人因體能訓練師分配問題出現爭議。

而彭帥場上出現過爭議事件，2017年溫網意圖強迫雙打搭檔退出，違反了「網球反貪腐計畫」(TACP)，被網球廉正小組(TIU)予以禁賽6個月、罰款一萬美元，其中3個月獲緩刑執行，但這並不影響她的輝煌戰績，當年她闖進美網4強，更拿下澳網亞軍。

可惜她在單打部份成績相對雙打遜色，生涯累積463勝302敗，世界排名最高達到第14，她曾在2011、2012年闖進法網第三輪，2011、2012、2014年打進溫網第四輪，2011、2015年闖進澳網第三輪，最好的成績是在2014年美網闖進4強。