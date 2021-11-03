一名女網友分享自己在家聞到詭異臭味的經歷，某天晚上與老公在客廳滑手機，兒子則坐在地上玩玩具，突然一股又濃又臭的味道傳來，但搬開家具都沒找到臭味來源，直到老公驚吐「像屍臭味！」她才驚覺事情不單純，要老公趕快帶兒子去拜拜，說來也神奇，兩人回來後臭味就消失了，貼文引起網友熱議。原PO也補充說，其實過去就有類似的狀況，因為老公職業特殊。

一名女網友近日在臉書社團《靈異公社》發文表示，某天吃完晚餐與老公和兒子在客廳休息，突然一陣很濃、很臭的味道撲鼻而來，聞起來有點像壁虎被夾死在窗邊好幾天的味道，她與老公立刻開始尋找臭味來源，很怕是小動物死在家中的角落，但搬開沙發、椅子與除濕機檢查都沒發現異樣，只能確定臭味是從左手邊飄過來的。

女網友指出，尋找的過程中味道逐漸轉淡，讓她忍不住懷疑自己是否聞錯了？詢問年僅3歲的兒子是否有聞到臭臭的味道，兒子立刻皺眉說「很臭！」詢問老公有沒有聞到臭味，對方也說有，還說聞起來很像屍臭味。聽到這邊原PO開始覺得不對勁。

後來女網友發現老公今日下班回家前沒去廟裡拜拜，因此要他立刻帶兒子去家裡附近的廟上香，期間她則留在家裡繼續找臭味的源頭，但味道卻淡到幾乎沒有辦法聞到，大約10分鐘後，老公與兒子回來以後，也雙雙表示沒有臭味了。

女網友接著問老公說「你今天有去海邊工作？」而老公則回說「有！今天整個早上都在海邊」，說到這邊兩人心照不宣的對視以後，就沒有繼續再說下去了，其實過去也發生過類似的狀況，但已經很久沒發生，所以兩人一時之間也沒有多想。

不少網友看完毛骨悚然直呼，是不是有什麼東西跟著回來了？「聞過，很像腐爛的味道」、「有跟回來喔」、「跟著回來了」、「感謝分享，好誇張」。另也有人忍不住好奇詢問原PO老公的職業究竟是什麼？對此，女網友則留言回說是軍人。

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