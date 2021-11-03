星二代歐陽娜娜以甜美外型和才女氣質走紅演藝圈，連帶歐陽娜娜的感情世界也備受矚目，她日前傳出與范冰冰的弟弟范丞丞戀愛ing，就連范丞丞手臂上的蝴蝶紋身，還被外界猜測是對歐陽娜娜愛的告白，但范丞丞事後發聲明否認，不過范丞丞和歐陽娜娜近日又爆出，其實兩人已秘戀半年，甚至連曖昧舉動也都曝光。

21歲歐陽娜娜曾因合作電影《秘果》，和導演陳凱歌的兒子陳飛宇傳緋聞，不過歐陽娜娜日前卻傳出，因拍陸綜《潮流合夥人2》與范冰冰的弟弟范丞丞擦出愛火，就連范丞丞手臂上的蝴蝶紋身也被聯想是愛的告白，因為蝴蝶的韓文讀音和歐陽娜娜暱稱「娜比」相同，也被外界猜測是對歐陽娜娜愛的告白，但男方事後發聲明否認，強調紋身只是紀念戲劇作品角色。

歐陽娜娜、范丞丞被爆已秘戀半年。（圖／取材自微博）

不過有大陸節目工作人員就出面爆料，其實歐陽娜娜和范丞丞在一起已半年，兩人在節目中的互動也被拿出來討論，歐陽娜娜仗著自己出生「大一天」，要求范丞丞叫她姐姐，2人常在節目中打打鬧鬧，范丞丞也特別關心歐陽娜娜，他看到娜娜差點被紙箱砸中，立刻上前扶好箱子，英雄救美行為讓畫面散發粉紅泡泡；還有一次是會滑雪的范丞丞耐心陪首次接觸滑雪的歐陽娜娜練習，范丞丞還調整自己的速度，2人一起到達終點，種種跡象也讓外界直指小倆口是一對。

歐陽娜娜和范丞丞都是2000年出生，生日還只差1天，兩人很有話聊，而范丞丞能抱得美人歸，除了體貼外，他還會帶歐陽娜娜吃美食、遊山玩水，為歐陽娜娜排解隻身到大陸打拼的寂寞之苦。