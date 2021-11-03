台中市一名50歲婦人，近兩個月來只要姿勢一改就暈眩，每每睡覺躺下就是一陣天旋轉，起床時再經歷一次，讓她痛苦不已，經鄰居推薦至長安醫院就醫，檢查診斷罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」（俗稱耳石症），神經內科孔勝琳醫師當下施行「耳石復位術」，十多分鐘立即痊癒，也不需吃藥治療，婦人驚奇的說「脖子扭一扭就不暈了，好神奇！」

孔勝琳指出，這名婦人自述這種症狀讓她有上床恐懼症，每每睡覺一躺下就暈眩不已，起床時又要經歷一次恐怖的天旋地轉，嘗試墊高枕頭，也就醫服用止暈藥，仍是夜夜難安寢。

孔勝琳表示，耳石症是門診最常見造成暈眩發作的原因。典型的症狀是患者會在改變姿勢的同時，如躺下去、坐起來、翻身時或轉頭時的那一瞬間會誘發持續幾秒鐘至2分鐘的嚴重天旋地轉暈眩，並可能伴隨嚴重噁心、嘔吐、心悸及冒冷汗等症狀。

孔勝琳解釋，此症狀發生的原因，是因不明因素造成內耳的耳石脫落，跑進半規管中，隨著耳石在半規管中滾動，造成眼睛產生眼震，就像小時候看卡通頭被打到眼睛會不斷旋轉一樣，引發腦部對於空間概念錯亂，進而產生暈眩。治療方面，最有效且治本的方法為「耳石復位術」，透過專業判斷，快狠準找出是哪條半規管中卡了耳石，之後順著半規管的方向引導耳石，將耳石倒出半規管，患者就立刻不暈了。

暈眩是許多患者長期嚴重的困擾，孔勝琳建議有暈眩困擾的患者，尋求專業的神經科專科醫師診治，確切診斷先排除為腦瘤、腦中風、腦脊髓液外漏…等嚴重中樞性因素所造成的暈眩，並針對真正病因，有效治療才是上策。

他也強調，若暈眩是耳石症所致，吃止暈藥是治標不治本，只是多讓身體承受化學藥物的負擔而已。有效的耳石復位術才是真正快速，且可立即見效的根本治療。