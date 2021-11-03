經濟部3日赴立法院經濟、社會福利及衛生環境、財政委員會第一次聯席會議針對「生技新藥產業發展條例修正草案」進行書面報告。經濟部長王美花表示，期望透過四大修法重點，並將條例施行期限展延10年至2032年底，能帶動我國新興生技醫藥領域的發展。

王美花表示，「生技新藥產業發展條例修正草案」在2007年三讀立法通過後，提供從事生技新藥研發製造之生技新藥公司於技術、人才、資金的投資獎勵，鼓勵技術提供者自行創業，或移轉予生技新藥公司，以生技新藥公司之創新研發能量，促使生技產業成為我國經濟發展的主力之一在2016年12月30日又三讀通過第三條修正條文，擴大適用範圍，納入新興生技醫藥產品，加速我國新興生技醫藥領域的發展，由於條例將在今年底落日，所以經濟部也提出「生技新藥產業發展條例修正草案」。

為促進我國生技醫藥產業發展，結合我國醫療技術與資通訊技術的優勢，王美花指出，期望透過租稅優惠的措施，導引國內發展新興之生技醫藥產品，並強化我國戰略防疫物資的開發，同時將朝向研發與製造並重，期能將生技醫藥產業打造成為帶動經濟轉型的主力產業。

王美花表示，考量既有生技新藥為能涵蓋相關適用範圍，將「生技新藥產業發展條例」名稱修正為「生技監藥產業發展條例」，並因應生技醫藥產業之研發期長、風險性高及資金投入高等特性，將施行期限展延10年至2032年底。

這次修正草案共計 17條，總計有四大主要修法重點，包括「鼓勵先進醫療及跨域合作，並發展高技術門檻產品」，因應全球新興生技及技術的發展，並鼓勵研發具有高技術門檻且有臨床使用需求之產品，將獎勵對象由原來的新藥、高風險醫材等，新增納入新劑型製劑、再生醫療、精準醫療及致位醫療等範疇，給予研發、機械設備及投資等租稅誘因。

第二項重點為「強化研發興製造並重」，修正草案延續過往對於研發製造的支持，考量生技日趨事業分工所衍生對受託開發製造（CDMO）之需求，加上國際大廠全球分散生產的趨勢，本次修正草案納入研發製造及受託開發製造型態之生技醫藥公司，投資於生產製造所用之全新機械、設備或系統，得享有投資抵減，以鼓勵生技醫藥公司能將產業效益較高之製造能量留在國內，為生技醫藥產業創造更高價值。

第三項為「引進資金投入，挹注生技醫藥產業成長動能」，生技醫藥產業具有高風險性、研發期程長及亟需巨額資金投入研發。近年來民間游資龐大且利率創新低，為加速生技醫藥產業之募資，除保留現行法人股東投資抵減的優惠，並新增個人投資所得總額滅除，以吸引資金投入生技醫藥產業。

在「強化留才攬才的誘因」部分，也會針對高階專業人員、技術投資人取得之新發行股票，目前規定是依股票轉讓價減除成本後課稅，為利企業留才攬才，修正其因獎酬、技術入股或認股權憑證取得之新發行股份，符一定條件者可選擇轉讓時的價格或取得日的價格孰低課稅。

另外，配合相關法規的增修，並強化生技醫藥產業發展環境，以利推動生技醫藥產業，也增修部分條文，例如依其他法令享有租稅優惠者，不得就同一事項重覆享有本條例所定之租稅優惠，以及高階專業人員或技術投資人選擇孰低課稅，並完成轉讓者，生技醫藥公司應向稅捐機關申報等。