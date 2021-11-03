阿根廷1日起開放全球旅客入境，持完整疫苗施打證明、72小時內陰性核酸檢測證明（PCR）、COVID-19保險及相關簽證，即毋須接受任何隔離檢疫措施。

鑒於近期阿根廷疫情降溫及提振經濟考量，歷經18個月防疫措施後，阿根廷重啟國際觀光大門。10月中旬首先針對南美鄰近國家開放陸路邊境，放寬航班入境人數，讓滯留在外國的阿根廷公民都能返回。

根據阿根廷政府最新公布的規定，完整疫苗施打必須在登機前14天完成，即可免除防疫隔離和現場核酸檢測；對未完整接種2劑疫苗，或未接種疫苗的人士，則需7天強制隔離和核酸檢測；6歲以下無施打疫苗兒童無需檢測，但需7天隔離。

阿根廷國家通訊社「泰蘭社」（télam）報導，阿根廷政府預估至年底可迎來20萬人次國際觀光客，將對觀光客推出免費施打疫苗服務，主要針對18歲以下未成年旅客接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，透過降低旅遊限制，希望吸引更多國際家庭旅客到訪阿根廷。

阿根廷衛生部部長維佐蒂（Carla Vizzotti）提到，阿根廷擁有足夠的疫苗數量配給，目前72.6%阿根廷總人口已接種第一劑，兩劑完整覆蓋率為55.4%。

隨著防疫限制解除，體育和觀光部部長拉門斯（Matías Lammens）說，將有新的國際航空公司加入往返阿根廷航線，譬如哥倫比亞航空。未來會宣布各家航空公司最新規劃，逐漸恢復一年約620萬人次觀光客造訪量，將國際旅遊業轉化成阿根廷經濟引擎，估計至12月國際觀光客可為阿根廷帶來5000萬美元的收入。（編輯：馮昭 ）1101103