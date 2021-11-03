UA公布3Q財報，營收15.46億美元，季增14.4%，若排除匯率影響年增6%優於預期，毛利率為51%，稅後EPS為0.24美元，UA上修2021年營收成長預估至25%（前次法說預估成長20-24%）預估毛利率上修至49.9%，EPS上修至0.74美元。UA在3Q財報優於預期且上修全年財測，主因包括北美營收受惠返校需求及back to team sports需求暢旺而優於預期，歐美市場因解封、社交活動恢復、返校、回歸團體運動及戶外活動等因素。UA財報佳音，激勵周二（2日）股價大漲16.47% 至每股25.6美元。

台廠UA概念股包括：得力（1464）、銘旺實（4432）、儒鴻（1476）、東隆興（4401）等。

法人指出，UA為儒鴻前五大客戶之一，近兩年因UA營收貢獻占比下滑，儒鴻未予以揭露其客戶比重，儒鴻來自UA營收貢獻自去年4Q 轉為成長，今年首季訂單成長幅度亦有明顯提升，公司並預期2021年來自UA營收貢獻可望有雙位數成長。儒鴻以針織為主。

得力主要產品項目為短纖織物以及長纖織物，依照終端應用市場來看，大致可以分為休閒時尚、傢俱用布以及運動布三類，過去得力產品主要集中在休閒時尚以及傢俱用布上，在轉型之後逐漸變成以運動布為主(超過6成)，UA就是得力的大客戶之一。2014年得力推出「DLFIT」為商標的系列彈性面料，同年也推出以「DELINNO」為名的品牌布，透過為產品設立品牌，無論是在國際場合或是在推廣產品時，都能夠加深客戶的印象，更有利於往後產品的推銷。得力以平織為主。得力今年前3季營收為74.88億元，年增25%。