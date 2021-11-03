歐洲股市周二再創歷史新高。儘管礦業股的虧損和主要央行召開會議的政策前景，抑制了大盤漲勢，但助聽器製造商Demant推升了醫療股的上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.66點或0.14%，為479.53點，收復了早盤跌勢，連二日創新高。醫療股領漲1.3%。丹麥的Demant意外上調年度獲利前景，股價大漲。

礦業股領跌2.9%。由於供應狀況寬鬆和中國需求前景不佳，鐵和銅價暴跌。主要礦場在智利的金屬礦商Antofagasta和ArcelorMittal下跌。

ING資深經濟學家Bert Colijn指出，高通膨和高殖利率的環境會有利於某些公司，但不利於其他公司，因此市場會比較動盪。但基本的走勢是正面的，目前有優於預期的GDP數據，經濟復甦速度也高於預期。

據Refinitiv數據，目前有166家歐股上市公司公布財報，65.7%獲利優於預期。在一個典型的財報季中，有52%企業表現會高於預期。

美聯準會和英國央行即將相繼公布最新政策，預計兩家央行都會勾勒出遏止近期通膨的措施。

快餐遞送公司HelloFresh大漲17.3%。該德國公司上調2021年銷售展望。

全球最大線上博弈公司Flutter娛樂大跌7.7%，對倫敦FTSE 100指數造成壓力。由於體育賽事業務不佳，以及荷蘭業務暫時關閉，讓該公司下調全年預期。

渣打銀行跌7.8%。儘管該公司上季獲利增一倍，但渣打表示，在中國對房地產產業的曝險有42億美元；而目前恆大問題正在延燒中。