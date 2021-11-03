指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝日前驚爆出軌，第三者是小15歲的林姓護理師，由於男方已有家室，卻與其他女子互動親密，掀起軒然大波。媒體人許聖梅近期在節目中針對此事評論，咬定王必勝「已粉身碎骨」。

根據《鏡週刊》報導，王必勝與美女醫師妻結婚多年，育有2名女兒，卻被拍到和一名護理師一起帶孩子到萬華場町公園玩耍，許聖梅在節目《這！不是新聞》透露，藏鏡人當初提供證據要給媒體爆料時，王必勝和護理師其實知情，護理師緊急關閉IG止血，王必勝則在第一時間駁斥婚變「我沒那麼白目」，僅認兩人是老同事，孩子的爸為女方前男友，結果激怒了藏鏡人。

主持人陳斐娟大膽猜測爆料者的心態：「如果王第一時間承認，每個月給6萬塊、其他細節就不說了，包括奶粉錢等。」許聖梅驚訝：「阿娟，你太聰明了，就是因為他第一時間說了謊，所以爆料的人非常生氣，把所有的料給媒體爆料。」直言王必勝得知又有更多細節被挖出，火速PO道歉文，提及「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解」。

不過，這場風波越燒越大，陳斐娟直言連王必勝曾被判溢領26萬獎勵金的黑歷史都被挖出，想要快速落幕恐沒那麼簡單。