大陸網球女將彭帥日前突爆料，她和國務院前副總理張高麗發生過婚外情，還遭對方和老婆聯手設計，被帶回家性侵，儘管這篇千字文在20分鐘就消失，微博也無法搜索「彭帥」相關字，消息卻已經在網路上炸開來，連韓劇《總理與我》都遭波及下架，讓網友超問號。

彭帥2日深夜在微博發文透露，她在10多年前和張高麗有過不倫關係，後來男方離開天津到北京升任常委，這段長達7年的不正常關係才終於告終，沒想到方2、3年前張高麗從副總理職位退休，2人再搭上線一起打網球，結束後她和張高麗和妻子康潔回家，沒想到卻是惡夢的開始。

張高麗在老婆的把風下，強逼彭帥發生性關係，彭帥在文中崩潰地表示：「那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，一個人在外幫守著，因為誰都不可能相信老婆會願意。」彭帥也補充，她會愛上大40歲的張高麗，和她自幼缺愛有關，她和對方有聊不完的天，但張高麗卻總是用位居高位無法離婚來敷衍她。

韓劇《總理與我》無端遭到波及。（圖／翻攝自陸網）

彭帥還曾被張高麗帶去和康潔見面，讓彭帥被正宮數落羞辱，在被性侵得逞後，張高麗又避不聯繫，彭帥也忍不住痛批：「就這樣和7年前一樣消失了，玩玩想不要就不要了」，這篇文章迅速消失，就連韓劇《總理與我》都被下架，連微博都搜不到劇照，而豆瓣上關於該部戲的評分和留言也火速被消失。