新北市長侯友宜今主持市政會議表示，疫情穩定控制，新北已連續一周以上未有新增本土個案，境外案例也只有零星，但提醒民眾仍要把防疫做好，畢竟全球疫情沒舒緩，如之後全球疫情舒緩，我們2劑疫苗也打到一定程度，朝開放跟全球接軌是必然的。

新北市衛生局長陳潤秋在市政會議上指出，全球疫情有上升趨勢，幸運的是2日開始下降。（擷取自網路）

新北市衛生局長陳潤秋指出，全球疫情有上升趨勢，幸運的是2日開始下降，全球確診總數前5大國家分別是英國、土耳其、俄羅斯、美國、伊朗；疫情狀況上，美國疫情升溫，10月31日的7日平均新增確診7萬1209例，多地出現由於疫苗接種率低導致疫情蔓延，世界上很多國家面臨接種涵蓋率高，但要再往上就碰到不願意接種的民眾，未來我們接種率達到6成以上，也需要注意這種狀況，如何讓大家願意來接種。

紐西蘭疫情上升，11月1日新增確診162例，創疫情爆發以來新高，但考量疫苗接種率高，11月10日奧克蘭將重新開放零售商店、圖書館、博物館等場所；南韓疫情趨緩，11月1日起實施為期1個月的第一階段恢復日常措施，進行防疫鬆綁，南韓疫苗接種涵蓋率80.18％，是值得觀察的國家之一；中國大陸本土疫情也再持續。

陳潤秋說，最近新北沒有本土個案，就算有境外個案也是1到2個，皆是入境或在防疫旅館就被發現，沒帶進社區，目前新北因疫情住院數71人、居家隔離82人，至於疫苗覆蓋率第一劑達74.33％、第二劑33.60％，已經達標，但仍不滿意，希望第二劑能夠趕快提升，累計接種人次448萬7866。

侯友宜說，在逐步開放過程中採取寬鬆政策，但仍要確保安全無虞，才能更穩健往前走，尤其口罩具有防護效果的最重要配備，很多場合規定可以瞬間拿下口罩，但民眾仍要嚴格堅守規定，頒獎或照相脫下口罩後要立即戴上。

另對各行各業都在逐步開放，侯友宜說，新北原則上所有行業開放都跟中央同步，屬於新北特性、有些行業會謹慎嚴肅面對，有些行業須專案申請就專案核定，朝該開放的路來走，全力讓民眾回到新型態安全生活模式。