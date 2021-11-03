美國31歲好萊塢女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），近日因演出全新影集《史賓賽》再度受到眾人矚目。而感情生活相當豐富的她，近日接受廣播節目專訪時，突然在節目上宣布結婚喜訊，讓粉絲們又驚又喜。

克莉絲汀史都華昨（2）日早晨登上廣播節目《霍華史登秀》（The Howard Stern Show），被問到與穩交2年的編劇兼演員女友荻倫梅耶（Dylan Meyer）感情問題時，竟直接表示「我們要結婚了，而且確定要這麼做」，讓現場所有人相當驚訝。她喜孜孜的透露，當時其實是她想要結婚，因此精心設計了想要的方式並向女友說明，而她也漂亮的完成了，於是事情就這樣發生了。

克莉絲汀史都華後來也進一步的表示，她們其實早在6年前就已認識，而且生活距離十分相近，卻直到2019年才相逢開始聯繫，而她在1年前就動了「想婚」的念頭，但她們不像其他異性戀情侶一樣有「性別角色」，好像求婚就一定要由某一方進行才可以，因此當荻倫梅耶向她求婚時，她依然十分感動也很開心，不過目前她們還沒決定什麼時候辦理結婚手續。

事實上，克莉絲汀史都華過去曾在拍攝《暮光之城》系列電影時，與劇中男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）假戲真做，當時兩人愛得轟轟烈烈備受熱議，但分手之後克莉絲汀史都華便開始與超模史黛拉馬克西威爾（Stella Maxwell）等不同女性交往，並公開自己的性向。