美國有線電視新聞網（CNN）今天（3日）報導，美國總統拜登2日（當地時間）表示，他不擔心與中國發生武裝衝突的可能性，他將向大陸國家主席習近平明確表示，（中美）是「競爭」，而不一定需要是「衝突」。

拜登是在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）閉幕期間，在新聞發布會上告訴CNN記者：「我是否擔心與中國發生武裝衝突或意外？不，我不擔心。」

報導稱，拜登說他將與大陸國家主席習近平在視訊時清楚表明：「這是競爭。不一定需要是衝突。」

拜登說：「沒有必要發生衝突。所以我並不是不願意公開說，但我也會向中方表示，我們希望他們遵守規則。且在包括國際海域在內的幾個問題上，美方不會改變立場。」

拜登還說：「我不希望，也不期望發生肢體衝突，但你們知道，正如你們以前聽我說過，我父親有句話說，唯一比意料之中的衝突更糟糕的，是意料之外的衝突。」