社群軟體龍頭臉書（Facebook）宣布將進行重大功能修正，將在未來幾周內關閉平台上的臉部辨識系統，接下來會有超過10億名用戶的資料被刪除，臉書也說明做出此更動的主要原因，在於社會對臉部辨識的疑慮與日俱增，監管單位也在加強管控，避免出現安全與隱私問題。

綜合外媒報導，臉書從2010年開始採用臉部辨識技術，鼓勵用戶標記上傳的照片或影片中的親人和朋友，促使臉書可自動從新上傳的照片中自動辨識影中人，而若有包括自己在內的影像被上傳到臉書時，也會收到通知。

即使此系統增加用戶間互動性與方便性，但這套系統也面臨破壞用戶隱私與蒐集個資的質疑，因此，後來臉書加入隱私限制，並在2017年開放讓使用者可自行選擇是否要使用該功能，隨後則在2019年將臉部辨識系統預測為不啟用，只有用戶主動開啟時才會開始偵測。

先前臉書也因此系統挨告，該集體訴訟控告臉書的臉部標記系統，是在未經同意的狀況下獲取個人臉部資料，違反伊利諾州的生物識別隱私法，最終臉書在去年以6.5億美元與對方達成和解。

臉書母公司Meta人工智慧部門副總裁Jerome Pesenti在官方部落格證實將取消此功能，他雖強調臉部辨識系統的初衷是為了幫助視覺障礙的用戶能輕鬆辨識他的朋友，但社會上對臉部辨識科技有很多疑慮，因此會調整該功能，未來鼓勵用戶自行標註朋友。