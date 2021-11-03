大陸國務院直屬《經濟日報》3日發表署名「金觀平」評論文章〈中國不可能重新大上煤電〉指出，近段時間，由於煤炭緊缺、煤價飛漲等原因，大陸20多個省份電力供應緊張。對此，個別西方人士擔心中國重新大規模發展煤電，難以按時完成碳達峰、碳中和目標。這種擔心實屬多慮。

金觀平稱，事實上，中國煤電裝機占總發電裝機比重已經從2012年的65.7％降至2020年的49.1％，實現了占比低於一半的歷史性跨越。中國水電、風電、太陽能發電累計裝機容量均居世界首位。

文章表示，煤是高碳能源，在氣候變化和低碳發展背景下，逐步降低煤炭使用是全球的大勢所趨，中國也不例外。但是，對於現實的充分瞭解有助於客觀審慎的判斷。當前中國煤炭緊缺除需求增加外，更主要的原因是供給不足。其背後的原因，和中國近年來著力降低煤炭在能源結構中的占比有關。

在2016年開始的供給側結構性改革中，中國累計退出煤炭產能10億噸，淘汰和關閉了大量煤礦。此次煤炭緊缺提醒大家，發展是解決一切問題的前提和基礎，要在保障能源穩定安全供給的同時，均衡有序推進低碳轉型，操之過急可能錯失發展良機。

文章強調，但這並不意味著中國將減慢低碳發展進程。近日，一系列高規格的重磅文件密集出台，其中包括中共中央、國務院出台的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，國務院出台的《2030年前碳達峰行動方案》，以及《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，還將陸續發布能源、工業、建築、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案。中國以實際行動表明了對實現碳達峰、碳中和的決心，並再次明確將出台煤電、煤化工等產能控制政策，加快煤炭減量步伐。

「十四五」時期嚴控煤炭消費增長，「十五五」時期逐步減少。統籌煤電發展和保供調峰，嚴控煤電裝機規模，加快現役煤電機組節能升級和靈活性改造。同時，中國再次強調將構建以新能源為主體的新型電力系統，提高電網對高比例可再生能源的消納和調控能力。