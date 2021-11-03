WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機傳罕見出動南海巡航

在北京智庫說，衛星照顯示，有5架美國偵察機上周末在南海巡航後，而軍事專家指出，特殊任務WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機可能在相關海域偵測放射物質。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，美國海軍海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）10月2日在南海下潛時撞及物體1個月後傳出這消息，促使北京表達對「核外洩」的嚴重關切。

WC-135的綽號是「核嗅探器」（Nuke Sniffer），主要任務在於採集大氣樣本，以檢測和辨識核爆炸產生的放射性碎片。而北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在微信帳號上說，WC-135罕見會到南海，它上次在相關海域上空活動，是在2020年1月。

「康乃狄克」號在南海發生碰撞後，最近有衛星照顯示，它的部分艦艏已移除，意味它可能在迎面撞擊時受損。而中方痛批，美國未提供事故細節是「不負責任」，並要求了解，這是否導致可能污染海洋環境的核外洩。

美國海軍第7艦隊周一在聲明中說，「康乃狄克」號在印太區的國際海域執行任務時，撞上不明海丘。但「南海戰略態勢感知計劃」在發表的「敏感時刻，美軍核偵察機現身南海」一文中說，10月31日上午，包括美空軍1架WC-135W核物質偵察機、1架E-8C空地監視機，以及美海軍2架P-8A反潛巡邏機、1架EP-3E電子偵察機在內的5架偵察機前往南海活動。

軍事出版商詹氏（Janes）首席防務分析家拉瑪特（Ridzwan Rahmat）指出，「不死鳳凰」的部署可能是要檢測大氣內是否有任何放射物質。他說，那可能是美國的預防措施，以了解碰撞是否有任何放射物質外洩。