溪美社區民眾實地走訪巷道，挖掘在地故事。（台南市善化區溪美社區提供／劉秀芬台南傳真）

溪美社區民眾一起設計製作巷弄陶板指示牌。（台南市善化區溪美社區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區溪美里民眾有一困擾，家裡地址沒有路名，只有里名，而且兩個號碼不見得就是隔壁戶，常有民眾用導航找不到正確地點來問路，既然門牌號碼不能改，溪美社區也有應變方法，號召社區居民一起幫巷弄取名字，製作巷弄故事書、指引牌，既解決找路問題，也讓新遷入居民認識在地文化歷史。

溪美社區表示，社區早期為西拉雅族目加溜灣社漁牧聚集之部落，雖經多次水患，因位於官道出入口，庄民亦能多次聚集，商業日盛，並形成灣裡溪墘街、新社、曾文等人口密集商賈彙集之大庄，日據後因糖業發展，而有會社之聚落。

溪美里的名稱來源，則是因戰後善化鎮規畫行政區域時，將溪尾、社內、及會社一帶合為一里，早期稱為曾文北里，後沿用溪尾一名，取諧音字並加以雅化而稱溪美里，現在住家地址名稱只有溪美幾號，或是溪美里溪尾幾號，仍沒有路名。

溪美社區副總幹事張芸如說，聚落的形成及遷徙多有歷史淵源，今日的巷道雖曲折，卻頗多耐人尋味的故事，見證歷史文化的發展，然因社區耆老日漸凋零，文化故事的保留急需傳承，而且近年因台南科學園區帶動年輕就業人口前來定居，人口數雖有成長，卻對在地文化不甚了解。

在地居民認為，如此難得的幸福家園，然巷弄門牌號雜亂，不易引起居民及遊客尋根探源的興趣，因此大家決定請在地耆老來說歷史，居民們合力製作社區地圖、合寫巷弄故事、幫巷弄取名，依歷史及特色分為牛車路、官道、市集巷、過潭巷等14個巷弄。

張芸如說，印製好的巷弄故事書將發送給每一戶人家，與居民共享社區豐富的資源，增進居民對社區的感情；更請社區青年陶藝家協助，號召民眾一起來設計製作特色陶板地圖及指引牌，讓溪美社區變成一個不會迷路、每個巷弄都有故事的特色社區。