法國與澳洲的潛艦合約紛爭愈演愈烈，法國總統馬克宏與澳洲總理莫里森的私人對話更被外洩。

澳洲與法國的潛艦合約紛爭愈演愈烈，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）痛批澳洲總理莫里森（Scott Morrison）欺騙他後，澳媒又洩漏兩國元首間的私人對話，讓法國官員氣炸，痛批兩國間的信心「已完全粉碎」。

澳洲選擇終止與法國的傳統潛艦訂單，轉與美國、英國聯手打造核動力潛艦，讓法國感覺被「背後捅刀」，澳法自9月中旬爆發外交紛爭以來，兩國關係仍沒有好轉，法國總統馬克宏周日在G20峰會場邊痛批澳洲總理莫里森撒謊，迫使莫里森馬上回應，早在6月的晚餐會議就明白表示傳統潛艦不符合澳洲的戰略利益，澳洲官員透露，當時馬克宏還回應「我不喜歡輸」，讓坎培拉以為巴黎心理已有準備交易會生變。

澳洲《每日電訊報》（Daily Telegraph）、《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）1日又披露莫里森與馬克宏之間的私人簡訊，提到在美、英、澳宣布組成AUKUS戰略聯盟前2天，馬克宏曾傳訊息詢問：「關於我們的共同潛艦抱負，我應該期待好消息還是壞消息？」

英國《衛報》（The Guardian）形容，這則訊息顯示馬克宏事前並非完全不清楚潛艦交易被取消，但同時似乎也證實了馬克宏的說詞，也就是他當時還不清楚澳洲究竟會如何做選擇。

《衛報》報導，莫里森與馬克宏的私人對話外洩讓法國人氣炸了，馬克宏的幕僚昨（2）日向法國《巴黎人報》（Le Parisien）抱怨，指出簡訊外洩讓兩國間的信心「完全粉碎」，「揭露國家元首間的簡訊是非常無禮、非常規的手法」，強調法國總統「從來不會有」揭露這類訊息的意圖，「這不太可能改善法國與澳洲之間的關係。」

法國媒體報導訊息外洩時，也以「驚人、極其罕見」等詞形容，認為此舉目的是要營造馬克宏在事前就已經被告知合約終止的印象，但實際上那時合約尚未被撕毀。

法國官員強調，簡訊顯示馬克宏當時「還不清楚（潛艦交易的）談判已經進展到哪個階段」。

法新社也引述另一名法國官員指出，巴黎方面一直都知道澳洲對與法國的訂單有一些問題，「但他們只關心技術層面及時程表，就像每份大合約一樣。」

法國官員也否認澳洲稱，在公開AUKUS聯盟前夕坎培拉曾多次致電巴黎的說法，官員說9月15日當天艾里賽宮（Elysee Palace）只接到一通電話，時間是上午11時，那時馬克宏正在召開常規內閣會議，因此未接電話，「很難相信澳洲總理沒有被事先告知這項限制，他非常清楚總統這個時間不在。」

當天稍後巴黎才獲悉潛艦訂單將被取消，而且澳洲將舉行記者會，這名官員抱怨：「法國根本沒有機會回應，或提出替代方案。」

官員也爆料，馬克宏本來在等莫里森提議，在G20或聯合國峰會期間舉行兩國元首會談，但最後沒有等到。