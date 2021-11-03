疫情指揮中心近日宣布，AZ混打mRNA疫苗最快本月開放。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，不管你現在打什麼疫苗，接下來打mRNA疫苗就對了，這就如同iPhone一樣，是劃時代的產品，但他也說「若你要吃『兩碗陽春麵』，認為跟牛肉麵差不多，那也是你的自由」。

指揮中心發言人莊人祥日前於記者會中曾說，BNT與莫德納都考慮開放混打，且是全年齡開放。對此沈政男昨（2）日於個人臉書指出，「你有沒有一直收到通知，要你去吃第二碗陽春麵（AZ）？因為你若不吃，也是拿去餵豬啦！」

沈政男認為，等待是值得的，要打就要打最好的，但是你要聽信那些吃兩碗陽春麵的人（打兩劑AZ）說，「陽春麵也是不錯吃，跟牛肉麵差不多，也是你的自由」。混打相隔12周，保護力會更好，再相隔半年，保護力則是好上加好，大家把自己的保護力弄到最好，不只是保護自己，也可以提升群體免疫力，這是一種愛國的表現。

沈政男說，不管你現在打什麼疫苗，接下來打mRNA疫苗就對了，因為這是醫學史上最重要的發明之一，這就像iPhone一樣，是劃時代的產品，「你能不來湊個熱鬧嗎？」打疫苗就跟買手機一樣，要打就打最新且最好。

不過，沈政男也表示，台灣能達到多少疫苗覆蓋率，第一劑是否能超過8成，仍要畫上一個問號，因為目前仍有3成75歲的長者不願意打疫苗，屆時解封，這群沒接種疫苗的長者就會很慘，「真的不要以為打了多少疫苗就能正常生活，只要社區再次爆發群聚感染，你馬上又得過著吃外送的日子」。