李俊緯從《中國新歌聲》新加坡海選冠軍出道，也因俊俏外型被封為「星國言承旭」。他近來發行個人首張專輯《為了你，我可以》，推出主打歌〈I Don’t Wanna Be This Way〉MV。目前人在新加坡的李俊緯，因為當地疫情升溫，眾人只能在家工作，他將MV場景設定在自己家，把WFH實況拍攝成MV。

李俊緯挑戰原汁原味呈現居家工作場景，不只大方秀出起床亂髮、素顏模樣，同時把家中閨房真實模樣曝光，他事後承認為此特別整理一下房間，加上團隊的燈光輔助，才能讓畫面變得美麗、協調，他憶起有拍攝到自己早上剛起床模樣，只見他靜靜的看著外面的陽光，坦言：「是因為壓力很大、很悶，所以就不想起床。」

雖然正值WFH期間，他每天在家習慣花很長的時間來健身，觀看YouTube上許多不同的運動影片，學習做高強度的自我訓練運動，維持精壯好身材。

他熱愛台灣，原訂今年來台宣傳新作，卻因為疫情影響，心願無法達成，直呼很可惜，現階段繼續發新的作品，讓台灣的粉絲和觀眾認識更多面的李俊緯，笑說：「這樣等我過去的時候，就有很多東西分享。」他也希望能在台灣做巡迴演出，計畫在台灣各個不同城市表演，跟大家熱情互動。