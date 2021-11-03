基進黨立委陳柏惟遭罷免後，總統蔡英文親自上陣高呼要將台中立委補選贏回來，並全面反制年底四項公投案，被外界視為「全面開戰」。港媒評論指出，四大公投與接下來的林昶佐罷免案通過機率都不小，刪Q、散昶與公投這3件事將如「燎原之火」，引爆台灣人反民粹的骨牌效應。

香港媒體《中評社》2日評論表示，民進黨2018年縣市長選舉慘敗後，靠著操弄「抗中保台」等民粹議題，延續自己的政治生命，但如今陳柏惟已成功被罷免，加上目前各民調結果顯示，年底四項公投通過的可能性較高，林昶佐被罷免的機率同樣也不低，故刪Q、散昶、公投這3件事，將點燃台灣人反民粹的骨牌效應。

評論分析，民進黨自2019年至今，藉助國際環境、外部勢力、突發事件、對手分裂等一系列內外因素，將輿論與民意訴求，從改善民生、優化分配扭曲為意識形態與統獨對決；2020年總統大選勝出後，此狀態非但未改善反而變本加厲，透過網路與輿論操作，將人民籠罩新冠肺炎疫情的恐懼感、不信任感與自保心態，刻意轉化為反中仇中的民粹；就連面對萊豬與缺疫苗風暴，民進黨仍屢試不爽，不斷煽動民粹情緒獲取政治利益。

評論認為，近來台灣人已感受到，所謂「抗中保台」與「捍衛民主」盡是謊言，其實背後暗藏的是「綠色恐怖」的威權回歸，以及政經資源壟斷下的派系分贓，執政黨對人民的健康不但漠視更親手殘害。尤其喊「抗中保台」最大聲的那幾個政治人物，近來都被發現，不是沒當兵就是只當過替代役，加上民進黨內「特務風暴」不斷延燒，讓台灣人對民進黨愈來愈質疑。

不僅如此，評論直言，民進黨之前最用力阻撓、詆毀的BNT／復必泰疫苗，如今卻成台灣供貨量最穩定、負面爭議最低、接種預約最踴躍的疫苗，讓不少台灣人重新審視民進黨的說詞，以及兩岸關係的重要性。由刪Q做開端，年底四大公投與散昶，勢必將點燃台灣人對民粹的怒火，甚至可望扭轉政治亂象、重構政治版圖，激起一連串骨牌效應。