美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周二在華盛頓向美國鋼鐵業高層表示，她支持修訂美國貿易法，以打擊規避現行反傾銷和反補貼稅的做法，而修法內容將包括鎖定中國在東南亞等地獲政府補貼的海外鋼鐵投資。

在與歐盟就新的金屬貿易配額達成協議，並結束雙邊長期以來的關稅戰後，戴琪發表的這番言論獲得現場美國鋼鐵業高層為她起立鼓掌。

戴琪表示：「我們需要更多符合目的的工具」，並重申她想創造一個公平競爭的新環境。

當被問及這些制定的新規定可否用於應對中國透過其「一帶一路」倡議在其他國家設立獲補貼的工廠時，戴琪回答：「是的」。這些獲中國補貼並設於海外的工廠，目前不在美國懲罰性關稅的制裁範圍內。

戴琪表示，美歐鋼鐵貿易協定將透過防止中國的鋼鋁材「外洩」到美國市場，來解決中國導致的金屬產能過剩問題。此外，美國和歐盟將分析每年從歐盟進口的鋼鋁材數量，並共享貿易補救措施的資訊和最佳實務，並確保非市場經濟體的產品不會從美歐鋼鐵貿易協定中受益。