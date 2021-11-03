近年房市不只買氣旺，房價同樣漲翻天，許多購屋族更因預算考量，只能選擇「流浪到蛋殼區」，使蛋殼區房價興起一波瘋漲潮。根據591新建案調查五都及新竹縣市，蛋殼區近五年的大樓新案房價漲幅，全台各地漲幅驚人，其中漲勢最猛烈的地區，第一名落在台南市新市區，以漲幅78.8%奪冠；第二名則是同屬台南的善化區，漲幅70.3%緊追在後；第三名由新竹縣新埔鎮，漲幅66.2%拿下。

據數字科技旗下的591新建案統計，全台主要都市中，除台北市因房價過高未列入統計外，其餘五都及新竹縣市蛋殼區近五年的大樓新案成交價，若按區域分布，台中、台南及高雄合計有九區上榜，北台灣僅六區進榜，呈現「南熱北溫」景象；591新建案指出，相較北台灣，中南部房價基期較低，一旦有建設挹注，帶動價格走揚，漲幅自然顯著；加上這波買氣以剛需買盤為主力，許多預算有限的購屋客，眼見蛋黃、蛋白等區房價不斷堆疊，只好出走至更平價的蛋殼區，進而帶動買氣向外擴散。

漲幅最高的台南市，過往在六都房市價量雖屬「末段班」，近年卻在建設興旺，就業與人口雙雙強勁，加上地價相對低廉，吸引建商南遷插旗；像是曾被戲稱「台南鄉下的鄉下」，房價始終在1字頭徘徊的善化、新市，近年受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，不僅建商嗅到商機，頻頻獵地推案，投資客同樣湧進卡位，目前兩地大樓2、3房，成交價格均站穩2字頭，隨著台積電南科廠陸續完工，加上近善化市區的南科F、G區區段徵收案開跑，後市利多不斷。

另外，本次上榜的蛋殼區，不少是因周邊地區買氣旺盛，「跟風」補漲所致；如漲幅第三名的新竹縣新埔鎮，過往房價僅1字頭，且以透天產品居多，但隨著鄰近的竹北縣治一二期、高鐵特區等地房價爆發，促使竹北客及建商跨區出走，帶動房價起漲；目前當地新案多集中於田新重劃區內，陸續有華廈、大樓預售案推出，整體行情也挺進至2字頭。