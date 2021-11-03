雲林縣北港鎮公所蔡姓里幹事前年請託時任鎮長的蕭永義，讓她輕度智能障礙的兒子能擔任正式清潔隊員，因蕭索賄她給付120萬元，讓兒子順利錄取，懲戒法院考量她案發後坦承犯行，獲法院緩刑2年確定，且犯案動機是為身障兒子日後生計謀算，輕判降1級改敘。

蔡女從2003年擔任公所里幹事，她得知公所清潔隊將有正式隊員職缺，為協助其不知情且有輕度智能障礙之兒子李員能獲得正式隊員職缺，2019年她向鎮長蕭永義請託讓其子能擔任北港鎮公所清潔隊員，以便就近照顧家裡及有穩定之工作。

蕭永義於受請託後某日，向蔡女告知「妳兒子這樣，可能要花」等語，蔡員即知要給付款項才能讓其子錄取清潔隊隊員，蔡女將裝有現金120萬元紙袋攜至油廠交給店員，蕭永義再前往收取120萬元，之後蕭批示核准讓蔡的兒子錄取正式清潔隊員。

刑事部分，蔡女遭依交付賄賂罪判處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，判決確定之日起1年內向公庫支付6萬元確定。

行政究責部分，懲戒法院考量蔡女案發後承認其違法行為、犯案動機是為家庭生計及其輕度身心障礙兒子日後生計謀算，判決降1級改敘。可上訴。