Jonah Falcon was stopped and searched at San Fran airport for a "suspicious bulge " and it was in fact ..his penis pic.twitter.com/9ZvK4Y9F — Marcelo Minatti (@Sparboy) July 18 2012

據《太陽報》報導，美國1名50歲的男演員法爾根(Jonah Falcon）)因擁有長達13.5英寸(34.3公分)的巨鵰；不但因為某方面「不尋常的隆起」，而在機場被安檢人員以私藏武器為由攔下安檢，還阻礙了演藝生涯的發展，讓他不禁悲嘆健康的體態比尺寸更為重要。

法爾根表示，擁有長達13.5英寸的大傢伙不僅讓他蟬聯全球最巨鵰的寶座長達20年，也為他意外開啟演藝之路。早在19999年，HBO拍攝研究全球男性生殖器的紀錄片，他就有幸出演。隨後更因此意外成為名人，包括美國《滾石雜誌》等媒體都曾參訪，更有多個單位邀請其演講分享房中術秘訣。

「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」。正當全世界的男人羨慕他擁有堪稱「火槍兵」的好傢伙時，他卻煩惱這樣的名聲毀了職業生涯。法爾根表示，數大未必是美，小有小的好處。

雖然大鵰讓他有許多好萊塢女星「試車」，以及與奧斯卡獎得主打交道的經驗；但尺寸太大造成下面總是腫一包，讓他曾被2名導演以太大為由而拒絕。甚至，每次通過機場安檢都會遭懷疑「藏槍」而被攔下。

故事發生在2012年，當時舊金山國際機場的運輸安全管理局警衛，懷疑他在褲襠藏兇器，攔下他並進行「徹底的檢查」。

他說，「他們以為我褲襠裡藏武器，可能是槍或炸藥；但這只是一個不尋常的隆起，而掃描器又只能顯示我裸體的大製輪廓。我只是把我的XX放在靠近大腿那一側，而他長度又剛好到我大腿一半的地方。他們卻把我從排隊中拉出，要檢查我是否有藏武器」。

法爾根表示，「當時很有趣，我一點都不擔心，反正還能糟到哪？難道會要我現場掏出來？我已經在人前表演大概10億次了吧」。

當記者問道這神物究竟有多巨時，他解釋，「當我血脈賁張時可以到13.5英寸，直徑約7.5英寸到8英寸，比我手還粗。我10歲測量時就有8英寸了」。

他進一步說道，「我一直不知道自己很大，這對我來說很正常；但跟別人一比，我才知道金麟豈是池中物。我家人都很正常，我是遺傳的特例。坦白說，我家人對此有點尷尬。畢竟，我在高中和大學擁有很多粉絲，很多14到22歲的人都認得我」。

他補充道，「這些粉絲都用谷歌搜尋我。我知道很多18到21歲的男同志在10歲左右時就開始用網路搜尋我，自此他們崇拜我，我是同性戀的男神」。

蟬聯20年的全球最巨頭銜，一直到2015年才被打破；當時，1名男子宣稱自己擁有18.9英寸的巨物，才是配得巨巨魔人的頭銜。對此，法爾根痛斥「噁心」，並嗤之以鼻該男根本做弊。

法爾根強調，電腦斷層顯示他宣稱的尺寸其實都是拿包皮來充數，實際本體只有6英寸。事實上，這個人從10多歲開始就用吊重物來拉長自己某方面。