春節前返台人數估達5萬人，國內防疫旅館量能吃緊，交通部觀光局統計現行防疫旅館共2萬6880間，年底可擴充到約3萬1000間，部長王國材表示，檢疫放寬為「10＋4」後，對房間量能有幫助，另準備了合意短租機制，必要時徵收旅館。

王國材指出，14天檢疫，防疫旅館1個月只能接2批人，放寬到10天每個月就能接3批人，對春節前供給量有幫助。但更重要的是，請返國僑胞、台商們，盡速確定防疫旅館是不是訂到了。

王說，已另責成民航局，對有益提早、延後返台的旅客，請航空公司全力協助改機票事宜。

據統計，春節預估有5萬人將返台過年，除夕前2周，也就是1月3日至16日達最高峰，估有2萬2000人回台。王國材表示，目前準備了合意旅館，若真的不足，就啟動徵收。

而在防疫計程車方面，交通部公路總局也將與地方政府協調，民眾居檢10天返家時，希望能做到無縫接軌送回家。