大陸本今（3日）公布前一日新增確診病例109例，其中本土確診病例93例，這是大陸多月來首次單日新增確診數破百例。自上月17日西安報告2例病例以來，大陸至今各地累計報告新增本土確診病例已超過500例，其中426名感染者的軌迹或基因測序與內蒙古、甘肅等地疫情有直接或間接關聯。新增本土確診病例中，黑龍江報告35例，全在黑河市，該市確診病例居住的51個小區實施硬封閉。

新增本土確診病例中，黑龍江報告35例，河北和甘肅各14例，北京9例，內蒙古6例，重慶、青海各4例，江西、雲南、寧夏各2例，四川1例。

黑龍江新增確診病例全部出現在黑河市，該市昨（2日）召開疫情防控記者會時指出，在當地疫情最嚴重的愛輝區，自上月27日起，已迅速轉入應急狀態，即日啟動「四門落鎖」機制，對8個進出城區道路設置交通口，嚴控人車離開當地，防止疫情輸出。

隔離旅館由管控隊伍進駐採取24小時全封閉管理；對居家隔離者所在公司和家門張貼封條或安裝門磁。

黑河市同時針對確診病例居住的51個小區實施硬封閉，為居民提供「代送、代購、代辦」服務保障正常生活需求，又從周邊縣市抽調800多名醫務人員，自上27日以來共開展6次全民核酸檢測。