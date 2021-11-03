NEXON TAIWAN 旗下競速手機遊戲《跑跑卡丁車Rush+》舉辦首屆2021《 跑跑卡丁車Rush+ 亞洲冠軍盃選拔賽》電競盛事，廣邀各方好手同場較勁！本次賽事將從 11 月 6 日至 12 月 4 日決選出兩支菁英隊伍代表東亞伺服器(East Asia Server)與其他伺服器角逐亞洲最速之巔，冠、亞軍隊伍除可在選拔賽獨得 20 萬元及 10 萬元高額獎金、獎品殊榮，代表出賽還可再拿額外高額獎金！史無前例的豐厚獎勵等待玩家摘取桂冠！

各階段賽事分為『海選賽』、『小組複賽』以及『總決賽』，在賽制中除加入不同晉升條件考驗玩家的賽場適應力及技術發揮，有別於以往的遊戲模式設定及選圖B/P機制再將賽事難度更上層樓，最終脫穎而出的四強隊伍將邀至總決賽賽事現場一較高下，頂尖對弈將由跑跑強檔卡司陣容 Sobad、村村、朔月以及爆哥熱血播報，毫秒之爭的最速戰役就在 2021《 跑跑卡丁車Rush+ 亞洲冠軍盃選拔賽》！

*B/P賽制總稱為 Ban/Pick，屬電競賽事中的禁選制度，用於比賽中的選圖過程。

使用 Ban/Pick 在賽場上會影響雙方戰術考量與勝率優勢，第一張圖由藍方首先禁選，而紅方則是擁有優先選圖權。

2021《亞洲冠軍盃選拔賽》選手獨家好康！

除此之外，本屆 2021《 跑跑卡丁車Rush+ 亞洲冠軍盃選拔賽》還準備多項參賽選手專屬的獨家好康！只要參賽選手於 11 月 3 日至 11 月 19 日 23:59 點前實況直播進行《跑跑卡丁車Rush+》的團練交流或練習，就有機會獲得LINE POINTS點數超值好康！更多詳細資訊請關注官方粉絲團活動資訊。

「跑跑卡丁車RUSH+」是款可以在手機上輕鬆遊玩的競速類型遊戲，玩家可透過簡單的觸控操作完成動態感的飄移，並具備媲美 3D 卡通的可愛畫面與完成度極高的遊戲模式。更多關於「跑跑卡丁車RUSH+」的詳細資訊可透過官方網站或官方粉絲團進行確認。

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