大陸澎湃新聞3日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）指出，10月份以來，貫徹落實大陸國家電煤保供要求，開展今冬明春發電供暖用煤運輸保供專項行動，電煤發送量強勁增長。10月份，國家鐵路發送電煤1.22億噸，同比增長25％，環比增長21％。至10月底，大陸國363家鐵路直供電廠存煤，平均可耗天數達到19.1天，較9月末增加5.1天。將持續做好：加強組織領導和機制保障、運輸組織和挖潛提效、存煤較低省份和電廠應急精準保供等三個加強。

國鐵集團表示，一是加強組織領導和機制保障。國鐵集團、各鐵路局集團公司成立電煤保供運輸領導小組和協調機構「保供辦」，各級負責人親自掛帥，相關業務部門集中辦公，多次召開專題會議研究部署，將電煤保供運輸作為今冬明春一項突出任務抓緊抓實抓好；國鐵集團、各鐵路局集團公司層面分別與國家發改委、各地經濟運行部門建立每日對接機制，精準掌握運輸需求，及時協調解決保供運輸存在的各種問題；國鐵集團對內建立嚴格考核機制，將任務指標分批到各鐵路局集團公司，獎超懲欠，切實調動各單位積極性，確保保供運輸行動政令暢通，扎實推進。

國鐵集團稱，二是加強運輸組織和挖潛提效。國鐵集團在哈爾濱、北京、太原、呼和浩特、鄭州、西安、烏魯木齊局集團公司等煤炭重點裝車地區設立調度分所，加強電煤運輸即時盯控和全流程運輸組織工作；充分運用疫情防控停減客車釋放的運輸能力，增加貨物運輸能力，優先保障電煤運輸需求，千方百計增加電煤運力資源；加大山西、陝西、內蒙、新疆產煤地區裝車組織，開足馬力，應裝盡裝，用足裝車能力；進一步加強大秦、瓦日、浩吉、石太、侯月等線運輸組織，增加主要線路運量，確保大秦線非施工運量日125萬噸以上；針對部分電廠電煤集中到達造成的卸車困難，協調電廠加強勞力、機具調配，派出工作組加強現場組織，提高卸車效率。

三是加強存煤較低省份和電廠應急精準保供。根據地方政府、發電企業告急需求，及時啟動應急保供。10月份，國鐵集團已下達多批調度命令，對遼寧、吉林、天津、河南、山東、湖北、湖南、江西、廣東、江蘇、甘肅、青海12個省市的64家電廠進行了點到點應急精準保供運輸，有效緩解了電煤緊張局面。截至10月底，東北地區78家鐵路直供電廠存煤可耗天數達到20天，較9月底增加6天。日前，秦皇島港存煤量已到500萬噸以上。