八大行業何時鬆綁？侯友宜：待中央明確指引下來再檢視 10:192021/11/03 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持市政會議後受訪表示，中央針對八大行業有一些指引下來，這個指引明確的下來以後，新北會檢視相關的行業。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央宣布11月2日起八大行業可以有條件開放，新北市長侯友宜今主持市政會議後受訪表示，中央針對八大行業有一些指引下來，這個指引明確的下來以後，新北會檢視相關的行業，用安全無虞、謹慎的態度來面對，只要安全無虞、謹慎的態度守住疫情，會朝開放的方向來做。 對於新北會不會祭出比中央更嚴格的防疫措施？侯友宜表示，目前都在研究，我們是不是能夠打一劑，或是要不要在家快篩，或是採取其他的模式，針對每一個地區的狀況不一樣，會以謹慎的態度來處理好這件事。 何時開放邊境？侯友宜認為需觀察2指標 2024總統大選民調藍營最高 侯友宜回應了 # 新冠肺炎 #台灣 #八大行業 #下來 #謹慎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 混打疫苗種類讓醫師自選 出事恐背黑鍋？北市衛生局要向中央討指引 18:552021/11/02 生活 議員整理回應核四語錄 侯友宜：這些說法已經說了11年 16:102021/11/01 政治 新北推月經平權挨批只做表面 侯友宜：會持續推動 12:492021/11/02 生活 馬英九：現在是啟封核四時候了 04:102021/11/01 焦點要聞 何博文認沒當兵秀傷疤槓侯友宜 宅神提大咖男星患心臟病卻是「特級戰士」 08:182021/11/02 政治 核四公投立場不同？朱立倫：跟侯友宜完全一致 11:092021/11/01 政治 侯友宜缺席國民黨全代會引關注 媒體人揭原因 14:072021/10/31 政治 綠營議員連三問：「同不同意重啟核四？」侯友宜：尊重公投決定 11:552021/11/02 政治 未出席國民黨全代會 侯友宜：透過網路平台參與 16:402021/10/31 政治 蘇貞昌稱重啟核四「台灣去一半」 國民黨：嘴砲無法解決缺電 16:112021/11/02 政治 看到他又槓侯友宜 媒體人三問何博文狠酸：拿掃把也能愛台 18:222021/11/01 政治 生活熱門新聞 印度神童又預言 點名7大駭人危機 這些國家半年內難逃 - 生活 農遊券最後一抽出爐 這11組身分證號碼中獎888元 - 生活 像買最好iPhone！醫揭混打保護力：打mRNA疫苗就對了 - 生活 全聯即期品打折超省錢？他揭「暗黑真相」網驚：心好痛 - 生活 六福村被《魷魚遊戲》攻陷 在地人無奈吐心聲 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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