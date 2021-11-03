中央宣布11月2日起八大行業可以有條件開放，新北市長侯友宜今主持市政會議後受訪表示，中央針對八大行業有一些指引下來，這個指引明確的下來以後，新北會檢視相關的行業，用安全無虞、謹慎的態度來面對，只要安全無虞、謹慎的態度守住疫情，會朝開放的方向來做。

對於新北會不會祭出比中央更嚴格的防疫措施？侯友宜表示，目前都在研究，我們是不是能夠打一劑，或是要不要在家快篩，或是採取其他的模式，針對每一個地區的狀況不一樣，會以謹慎的態度來處理好這件事。