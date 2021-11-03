頂著狀元郎光環來到NBA的康寧漢，似乎還沒熟悉這個競爭激烈的環境，4天前的處女秀8投1中僅得到2分、7籃板，好在活塞擊敗魔術，化解了尷尬。然而今天康寧漢的生涯第2戰依舊慘不忍睹，全場14投2中，三分球出手9次全部落空，6分、2籃板、3助攻，活塞最終89比117慘敗給公鹿28分。

活塞用狀元籤找來康寧漢，就是希望他有朝一日能扛起球隊復興重擔，但若以這兩戰來看，不論是出手時機或是身體對抗都不行，康寧漢恐怕還有一段長遠的路要走。

活塞開季苦吞4連敗，目前1勝6敗，戰績東區墊底，本季可能又是無緣季後賽，重整之路漫漫長遠。尋求衛冕的公鹿則是結束3連敗，4勝4敗，勝率回到五成大關，但戰績依舊是排名東區10，連前8都擠不進去。

此役，公鹿3大先發主將米德頓、哈勒戴與布魯克羅培茲都缺陣，由喬治希爾、「大字母哥」T阿提托康波與格雷生艾倫頂替，雖然3人表現平平，但在面對陣容殘缺不齊的活塞卻是綽綽有餘，尤其是「字母哥」阿提托康波28分、8籃板、9助攻的準大三元成績單，幫助公鹿打完前3節就已取得28分絕對領先優勢，字母哥也得以提前退場休息翹腳迎接勝利。