1.海光(2038)：昨遭外資擴大賣超1905張，但今早多頭湧入，激勵股價彈升逾5%。
2.彰源(2030)：今明年營運看佳、股價狹幅整理多日，今早交投升溫，股價彈升逾5%，收復5日線。
3.大成鋼(2027)：美將開放特定數量歐盟進口鋼鋁免稅影響有限，昨外資賣超縮手、自營商回補買超1631張，推升晨盤股價彈升近3.5%。
4.中鴻(2014)：Q3財報亮眼、Q4營運續旺，昨外資、自營商聯手買超1860張，帶動晨盤股價漲近2.5%，續戰月線。
5.富邦媒(8454)：獲3法人機構攜手升評，看好雙11購物節助攻Q4營運，目標價最高上看2450元，惟衝關1800元反壓沉重，晨盤回調逾4%，失守5日線。
6.宏捷科(8086)：10月營收登峰，Q4估維穩，盤初一度上揚漲近2%。
7.愛普*(6531)：續衝物聯網、AI市場，Q3獲利再闖高，惟短缺恐影響出貨，股價重挫摔跌停價。
8.宅配通(2642)：雙11、五倍券敲鑼打鼓，晨盤一度強漲逾7%。
9.天鈺(4961)：上月營收年增114.14%，早盤上攻漲逾3.5%。
10.台驊投控(2636)：有望迎來「超級旺季」，Q4營運看俏，股價飆上145元漲停，登逾1個月高價。
11.長榮(2603)：不畏BDI等運價指數續跌，航海王再度點火，晨盤續漲逾8.5%。
12.華新科(2492)：上季賺逾半個股本+股價回檔已深，多方開攻，觸及漲停。
13.欣興(3037)：外資周二買超8441張，200元處獲利了結賣壓出籠，大幅回檔5%。
14.凱美(2375)：前三季營收成長逾8成，市場聚焦業績+月線有撐，今早攻高5.5%，越過前高。
15.鄉林(5531)：成都綜合開發案復工，業績注入動能，大漲4%。
16.同致(3552)：看好電動車前景，投信連買超2日，200元支撐成形，多方續強攻高3%。
17.宏泰(1612)：前3季營收年增39%，外資昨回補，早盤漲逾2.5%。
18.金雨(4503)：受惠政策換機潮，屢獲自動販賣機台訂單，早盤彈漲逾3%、站回5日線。
19.東森(2614)：雙11開打拚業績，估物流增3倍，早盤放量漲逾8%。
20.大眾控(3701)：強攻車電商機，AR HUD開發有成，早盤股價改寫新高，但反壓隨即增高。
21.聯亞(3081)：Q3重摔、Q4保守，法說後利空出盡，獲外資及自營商連3買，盤初一度反彈3%觸及季線，但賣壓隨後現蹤，股價又翻黑。
22.啟碁(6285)：小型基站明年掀採購潮，網通廠受惠，獲外資連11買，盤初急拉強彈5%，站上波段高。
23.李洲(3066)：10月營收為0.51億元，年增81.37%，激勵連2日亮燈漲停，登3個月高價。(編輯整理：李慧蘭)
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