亞洲和大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）日前舉辦首場環境、社會和企業治理（ESG）線上系列座談，並邀請集保結算所分享投資人關係整合平台（IR平台）的發展與應用，帶領區域重要交易所代表，深度認識全球首個多元且備受肯定的ESG資訊平台。

新冠肺炎疫情對世界各地經濟、生產、及生活方面造成極大衝擊與壓力，環境、社會與公司治理（ESG）在此背景下成為投資新顯學。美國知名商管學院研究發現，企業ESG工作落實與長期財務績效呈現正相關，遂成為評估企業永續經營能力的關鍵指標。

集保積極推動台灣企業永續轉型，協助國內企業與國際投資人期待接軌。2019年推出投資人關係（IR）整合平台，去年升級納入ESG評級指標，提供全球主要ESG研究機構編製的ESG評分數據供散戶、法人及發行公司參考，為全球首創的公開多元ESG資訊平台。

集保指出，目前平台收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等研究機構所編制的ESG評級，今年更加入全球領先的股東會與公司治理研究機構Glass Lewis出版的股東會投票建議報告。

此次集保受邀參與的會議由AOSEF旗下永續討論小組舉辦，為該平台首場線上座談會、僅開放會員參與。AOSEF主要由各國交易所組成，此次邀請非會員單位的集保分享IR平台，顯見IR平台的ESG績效與成果受國際矚目。

集保經理黃蓁蓁會後受訪表示，集保IR平台的績效與成果再獲國際交易所社群認同與肯定，藉由與會分享成功經驗，透過交易所國際組織平台行銷台灣ESG軟實力。未來將更積極探索圍繞氣候相關的ESG數據提供更多服務，滿足日益增加的ESG需求。