1名網友說他的親姐姐3年前到越南遊玩，與當地1名男子相識相戀，日前姐姐決定遠赴越南、嫁給對方，遭到家中強烈反對，父母反對的理由是男方家境似乎不好，且從未見過男方本人，僅透過視訊見不到30分鐘，語言障礙下根本無法完全了解男方，連他也直言「有沒有什麼辦法讓我姐死心啊」。

該名網友在Dcard上發文表示，他的姐姐3年前到越南遊玩，在當地認識1名男子並相戀，日前姐姐提出想遠嫁越南遭到家人合力反對；他說父母反對的理由有4點，其一當然是不捨女兒遠嫁，其二則是男方家境似乎不好，擔心女兒嫁過去後吃苦，而其三為父母根本從未親眼見過男方本人，僅透過照片與視訊看不到30分鐘，「因為對方的中文不是很流利，爸媽勉強聽得懂幾句而已」。

1名網友說他的親姐姐3年前到越南遊玩，與當地1名男子相識相戀，日前姐姐決定遠赴越南、嫁給對方，遭到家中強烈反對。（翻攝自Dcard）

該網友說「（父母）礙於溝通不良怕女兒遇到恐怖情人，目前都是姐姐單方面地說越南男生的好，但他的缺點我們完全不知道」，他說最後1點則是擔心親友的閒言閒語；姐姐最近又與父母大吵一架，他說自己也希望姐姐幸福，但直言「嫁過去真的有比較好嗎？請問各位有沒有什麼辦法讓我姐死心啊」。

其他網友則留言，「叫男生嫁過來」、「我們家的話可能會全家組織家庭旅遊一起去越南見一下男方吧？或是就叫男方來玩？見見面相處一下」、「你怎麼不是問大家，如何讓你們放手讓姐姐嫁啊」、「姐姐未成年喔？不然幹嘛要這麼擔心？自己的選擇自己負責就這麼簡單啊」、「我也會支持姊姊嫁，但要定居台灣，畢竟妳說對方家境不好，來台灣至少有娘家依靠」。