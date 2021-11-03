43歲戲劇小生唐治平早年出道時因外型帥氣有「小王力宏」封號，後來他演出《求婚事務所》、《花樣少年少女》走紅，過去他身形高壯，去年底出現在王瞳IG卻消風瘦了一圈，後來他受訪承認經濟拮据，欠債百萬。今(3日)週刊報導，唐治平今年入圍金鐘獎本來盼望奪金削減經濟困境，未料希望落空，而他為了省通勤費，竟選擇自己騎單車從淡水騎到市府。

身為泰籍華僑的唐治平當年出道時曾拍寫真集大秀肌肉，去年他受訪表示己其實從小到大都是吃不胖的體質，當年是為了工作刻意練壯，最近幾年沒繼續鍛鍊、沒多吃高蛋白食物，才讓身材回到原本的樣子，184公分的他，目前體重有67公斤。

唐治平過去外型高壯。（圖／中時資料照片）

唐治平在台灣耕耘演員工作多年，一度有傳聞指他家族事業做很大，是富二代，他也趁專訪澄清家裡雖然在泰國經營魚露公司，但他沒跟家裡拿錢，說是富二代不如說是「負二代」，直言欠債百萬，生活吃緊，「每個月都要借錢度日」。

據《鏡週刊》報導，唐治平今年演技受到肯定，以大愛電視劇《我家的美好時光》入圍第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，但最後沒得獎，與10萬獎金擦身而過，而他近年工作少，每個月都得還債3萬多元，先前他風光時不懂得存錢節儉，陷入困境後才開始開源節流，他透露若不趕時間時，曾為了省110元的捷運費，選擇騎單車從淡水到市府捷運站，強調能健身加省錢，一舉兩得。