新華社3日報導，第四屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式將於11月4日在上海舉行，中國國家主席習近平將透過視頻發表主旨演講。由於當前全球疫情反覆、供應鏈頻遭干擾，加上大陸今年經濟成長率逐季放緩，各國進出口業者關注習近平此次演講會否釋放重大利多訊息。

報導稱，四年前，習近平在首屆進博會開幕式上發表主旨演講時指出，進博會「不僅要年年辦下去，而且要辦出水準、辦出成效、越辦越好」。

根據進博局統計，今年共有58個國家和3個國際組織參加國家展，15個國家首次在國家展亮相，其中5個國家是首次參與進博會；來自127個國家和地區的近3千家參展商亮相企業展，國別、企業數均超過上屆。

另外，本屆進博會的一大亮點是使用數位化手段，首次舉辦線上國家展。線上國家展採用三維建模、虛擬引擎等新技術手段，打造沉浸式數位展廳。觀眾可線上上流覽展廳展示內容，並可透過展廳連結快速獲取該國企業參展情況和展品資訊。