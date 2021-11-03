投資人持續消化美國聯準會（Fed）寬鬆政策的退場時程，加上新冠疫情及供應鏈問題持續未解，整體市場情緒較為觀望，法人表示，在全球低利環境，特別股殖利率相對具吸引力，而且當升息訊息造成特別股拉回時都是相對佳的中長期買點。

柏瑞投信2021年9月「洞悉特別股」報告指出，Fed透露最快可能在11月啟動縮減購債，美債殖利率近期呈現緩步走升，特別股殖利率則接近持平在4.1％，9月份特別股與公債之信用利差則收窄至306個基本點，不過與近年低位相比仍有距離且在全球低利環境下，殖利率相對較高的特別股，於9月份持續吸引資金流入。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期美國通脹壓力上升，Fed於11月縮減量化寬鬆的可能性很高，預期美國10年期公債殖利率有機會上升至1.75％-2.00％區間，不過隨著2022年通脹壓力可望緩和後，Fed貨幣政策有機會再適度放鬆，以確保經濟能夠穩定擴張。

此外，根據歷史經驗，特別股指數與美債殖利率呈現負相關，近10年來共經歷Fed於2013年5月宣布縮減量化寬鬆、2016年12月重啟升息及2018年第4季加速升息，雖然三次皆造成特別股明顯拉回，但修正時間僅維持平均1到3個月，且現在回頭來看皆為中長期的買進點。

據統計，總計9月份有9檔特別股信評被調升、僅2檔被調降，近幾個月皆呈現升評件數多於降評件數的態勢，第三季總升、降評件數分別為30及9件。此外，9月份整體特別股市場的淨供給呈現減少，指數總成分檔數則微幅降至207檔。

馬治雲也指出，預期殖利率上升風險仍在，若美債殖利率走升達一定水準(1.75％-2.00％)，投資組合將調整為增加存續期間。不過，上述配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。