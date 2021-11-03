立法院經濟、社會福利及衛生環境、財政委員會第一次聯席會議討論「生技新藥產業發展條例修正草案」，朝野立委把焦點聚焦在財政部的稅率。據財政部書面資料，條例最大的重點在於調降研究發展支出投資抵減率至25％、並刪除人才培訓支出投資抵減。

財政部的書面報告指出，因應整體環境變遷，滾動調整優惠內容配合我國所得稅制變革（營利事業所得稅稅率由 25％調降為20％）、環境變遷及國際租稅發展趨勢，修正第5條，調降研究發展支出投資抵減率至25％；另人才培訓支出外溢效果有限，各國多未採行抵減優惠，且專職研究發展人員訓練支出歸屬研究發展費用已可抵減，爰刪除人才培訓支出投資抵減。

參據納稅者權利保護法揭示租稅優惠不得過度原則，修正第7條，定明營利事業投資生技醫藥公司每一年度得抵減總額以應納營利事業所得稅額50％為限，俾使適用之營利事業負擔合理納稅義務。

比照產業創新條例規定，修正第9條及第10條，適用緩課優惠之高階專業人員及技術投資人持有股票且於生技醫藥公司任職或提供服務累計達2年者，可適用「轉讓價格」或「取得股票之時價或價格」擇低課稅之規定，進一步協助生技醫藥公司留攬人才及提供穩定技術服務。