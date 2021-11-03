人民幣兌美元中間價3日下調70基點 10:302021/11/03 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價3日報6.4079，下調70基點；2日中間價為6.4009，2日官方收盤價為6.3985。 另外，中國人民銀行3日進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，另有2000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 中鴻財報亮眼 Q4營運續旺 熱門股－宏佳騰 價量揚短線續強 #人民幣兌美元中間價 #下調 #基點 #日報 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公共議題反民主 逼退中間選民 04:102021/11/03 焦點要聞 花蓮溫泉專車秒殺 加碼24梯次 04:102021/11/03 地方新聞 煤炭緊缺電力供應緊張 陸媒：中國不可能重新大上煤電 09:552021/11/03 兩岸 燃煤之急剛解 韓正促電網做寒冬備案 04:102021/11/03 產業財經 車價回不去 豐田進口車擬漲2％ 04:102021/11/03 財經焦點 供給為王 智利銅企對陸大抬價 04:102021/11/03 全球財經 運輸股5雄 Q4運價股價看漲 04:102021/11/03 財經要聞 陸互聯網企總市值季減近3成 04:102021/11/03 全球財經 熱門股－佰鴻 買盤湧入價量齊揚 04:102021/11/03 證券．權證 苗可麗悲曝龍劭華最後語音 04:102021/11/03 娛樂新聞 OPEC＋不增產機率高 原油價上看120美元 04:102021/11/03 財經要聞 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 美股創新高！專家卻驚喊慘了 2大凶兆浮現恐釀崩盤 - 財經 美工程師被台積電超多缺點嚇爆 驚吐唯一優點：網怒炸了 - 要聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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