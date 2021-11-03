陸港股市3日開盤小跌 10:302021/11/03 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸滬指3日開盤報3501.11點，跌0.13％。深成指開盤報14365.21點，跌0.08％。創業板指開盤報3334.41點，跌0.16％。 另外，香港恒生指數低開0.15%，報25060.93點。恒生科技指數低開0.07％。 大陸期貨市場方面，近期價格備受壓抑的「黑色系」3日展開反撲，焦煤漲幅擴大至逾5％，焦炭、動力煤漲逾3％。 今日股市備忘錄 19檔權值股 外資狂敲 #日開盤 #開盤 #低開 #陸港股市 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運輸股5雄 Q4運價股價看漲 04:102021/11/03 財經要聞 《日股》日本股市3日休市1天 07:442021/11/03 財經 定期定額 股六債四威利大 04:102021/11/03 投資理財 陸貿然鼓勵家庭囤糧 引恐慌 04:102021/11/03 財經要聞 國泰投信：再生醫療投資正逢時 04:102021/11/03 投資理財 陸互聯網企總市值季減近3成 04:102021/11/03 全球財經 大陸再建5座天眼 領先世界50年 04:102021/11/03 焦點新聞 蕭煌奇宣告單身 開3條件徵女友 04:102021/11/03 娛樂新聞 台灣精銳上市案 5日審議 04:102021/11/03 證券．權證 歐布萊恩：中國恐在2024美總統大選前犯台 04:102021/11/03 話題觀察 《美股掃瞄》美股再創新高 道指首登36000點 08:352021/11/03 財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 美股創新高！專家卻驚喊慘了 2大凶兆浮現恐釀崩盤 - 財經 美工程師被台積電超多缺點嚇爆 驚吐唯一優點：網怒炸了 - 要聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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