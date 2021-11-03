大陸滬指3日開盤報3501.11點，跌0.13％。深成指開盤報14365.21點，跌0.08％。創業板指開盤報3334.41點，跌0.16％。

另外，香港恒生指數低開0.15%，報25060.93點。恒生科技指數低開0.07％。

大陸期貨市場方面，近期價格備受壓抑的「黑色系」3日展開反撲，焦煤漲幅擴大至逾5％，焦炭、動力煤漲逾3％。

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