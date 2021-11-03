美國食品大廠億滋國際（Mondelez International）2日宣布，由於原物料、運輸及人事成本不斷飆漲，旗下包括Oreo巧克力夾心餅乾及Toblerone巧克力等眾多零食品牌將在未來幾個月漲價。

億滋執行長范德普（Dirk Van de Put）表示：「我們先前已調漲價格，如今將進一步漲價。」他預期北美成本攀升的情況將持續到明年，促使公司宣布美國售價自明年起調漲6％至7％。

除了美國之外，巴西、墨西哥、俄羅斯、東南亞等區域市場也將調漲價格，雖然當地成本壓力不如美國嚴重。