春節返台檢疫措施提前12月14日上路，但不少旅外國人最近規劃回台時，卻發現已經訂不到防疫旅館。衛福部長陳時中今天在立法院接受質詢時表示，春節期間每天4萬人返台「應該是低估了」，他也透露昨天疫情指揮中心已簽核外籍移工入境專案，即時可以展開，但到12月14日後需降載，春節期間對於移工引進須暫緩。

疫情指揮中心日前宣布春節返台檢疫措施，自非高風險國家入境者，前10天須入住防疫旅館或是集中檢疫所，若第9或10天做PCR檢測為陰性後，最後4天可放寬居家檢疫；該措施將在12月14日上路，實施至明年2月14日止。

陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，民進黨立委賴惠員質詢時指出，根據陸委會及僑委會估計，春節期間每天預估有4萬人返台，但以2020年春節期間返台人數來看，單日平均人數達5.5萬，最高更達到6.8萬人，陳時中坦言這個數字「應該是低估了」。

賴惠員擔憂，春節返台檢疫恐成「國境鬆綁壓力測試」。陳時中表示，目前防疫旅館共26800間，交通部積極爭取增加3400間，至於集中檢疫所去年春節期間開設1500間，今年會將朝3000至3500間目標邁進，增加供應量來因應；由於增加居家檢疫場所供應量後還是可能不足，因此才會決定放寬非高風險國家的檢疫措施。

由於入境者不僅返台國人，也有外籍人士，賴惠員追問是否有考量到外籍勞工入境的人數？陳時中表示，昨天指揮中心已簽核外籍移工入境專案，即時可以展開，不過我們還是建議勞動部開放到12月14日後還是要降載，春節期間對於外勞引進可能要暫緩。

如果仍然訂不到防疫旅館，民眾該如何尋求協助？陳時中表示，民眾廣泛可以使用的就是1922，但他也坦言可能無法盡如同胞的希望，有些人前面回來，有些人後面回來，希望分散分流，不敢說萬全準備，但盡量在防疫量能的許可下，讓鄉親能夠返台相聚。