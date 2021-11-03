國防部昨天公布新版的教召規定，教召天數延長至14天，預估將有11萬後備役男受到影響。國民黨立委李德維今天在臉書喊話，民進黨副秘書長林飛帆服替代役期間的專長是送公文，但兩岸在民進黨的路線下走到這田地，難道不該負一定程度的責任，學習拿槍，身先士卒？

李德維說，教召是一個兩難的問題，若是教召不夠紮實，把疏於戰訓的子弟們派上沙場，等於「不教而殺謂之虐」，但教召延長到14天，也確實會對日常生活與工作鋪排造成干擾，也難怪連日來，各大網路論壇幾乎「炸鍋」。

李德維表示，他不妄加評論14天該或不該，只是這個政策修改背後的邏輯是因為兩岸兵凶戰危，情勢空前緊張，所以要落實後備制度，發揮全民國防，那既然如此，是不是該重新思考教召的對象？

李德維認為，替代役應該考慮是不是也該納入，進行必要的軍事訓練？畢竟，兩岸如果開戰，替代役不會作戰，難道就要投降嗎？但是不投降，又沒受過軍事訓練，豈不是自殺？

李德維指出，過去不需要那麼多兵員，所以許多年輕人轉服替代役，但如果情勢改變了，所有「好手好腳」的役男，就該接受軍事訓練，做好保護自己，保護家人，保護鄉里的準備，應該也合邏輯吧，好比民進黨副秘書長林飛帆，服替代役期間的專長是送公文，但兩岸在你民進黨的路線下走到這田地，你難道不該負一定程度的責任，學習拿槍，身先士卒？