蘇貞昌指反萊豬無法加入CPTPP 外交部：單一議題非影響加入的絕對因素

行政院長蘇貞昌一再強調反萊豬就沒辦法進入CPTPP，外交部次長俞大㵢今天在立法院備詢表示，美國不是CPTPP的會員國；萊豬雖然是台美之間的議題，但不是唯一的議題，單一議題不會影響台美多元發展。

國民黨立委楊瓊瓔指出，CPTPP根本就沒有美國，但是蘇院長一直說反萊豬就沒辦法進入CPTPP，用這樣的扭曲說法告訴民眾，「美國會去管這11個國家嗎？」

楊瓊瓔說，美豬有八成是不含萊劑的，萊豬不等於美豬，院長講的有誤，外交部為什麼不跟院長講清楚？如果只是因為萊豬而沒辦法加入CPTPP，那是抹煞所有外交人員的努力，反萊豬跟反美豬是兩件事情。

俞大㵢說，CPTPP有11個國家，這些國家跟美國的夥伴關係很強，都是理念相同國家，雖然美國不是成員，但對我們的幫助是有的。他強調，萊豬是台美之間的議題，但不是唯一的議題。

民進黨立委賴瑞隆也詢問美豬議題會否影響台美經貿往來？俞大㵢表示，美國認知到我們是民主社會，人民有表達意見的權利，單一議題不會影響台美多元發展。美豬會被列入TIFA談判或是經濟夥伴對話的討論議題，但不會是最重要的議題。